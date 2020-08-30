16:18

من برنامج: المسائية ليبيا: باشاغا يعلن استعداده للمثول للتحقيق

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الموقوف فتحي باشاغا استعداده للمثول للتحقيق في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن المظاهرات.

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المصدر : الجزيرة مباشر