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من برنامج: المسائية السيسي: الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة، مشيراً إلى أن بلاده تقترض بشروط ميسرة للحفاظ على معدل النمو.

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المصدر : الجزيرة مباشر