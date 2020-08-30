19:50

من برنامج: المسائية السودان يعلن فشل المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

أعلنت دولة السودان فشل المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وأعلن السودان أن المواقف متباعدة، وأن طريقة التفاوض غير مجدية وينبغي تغييرها.

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المصدر : الجزيرة مباشر