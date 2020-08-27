29:30

من برنامج: المسائية ليبيا: تظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والفساد

تظاهر العشرات في ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد في القطاع العام.

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المصدر : الجزيرة مباشر