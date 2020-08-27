17:55

من برنامج: المسائية "كوميتي فور جستس" توثق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

تحت عنوان “من الإهمال إلى الفاجعة”، وثق التقرير نصف السنوي لمنظمة كوميتي فور جستس الحقوقية، آلاف الانتهاكات ضد المحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر