11:35

من برنامج: المسائية البرلمان المصري يتراجع عن قانون دار الإفتاء

أعلن أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب سحب مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء قبل التصويت النهائي عليه، وهو المشروع الذي قدمته اللجنة الدينية بالبرلمان بهدف إعادة هيكلة دار الإفتاء.

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المصدر : الجزيرة مباشر