29:10

من برنامج: المسائية أردوغان: لن نتنازل عن حقوقنا في البحار الثلاثة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده عازمة على نيل حقوقها في البحار المتوسط وإيجه والأسود، مشددا على عدم تقديم تنازلات في نزاع أنقرة مع اليونان بشرق المتوسط.

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المصدر : الجزيرة مباشر