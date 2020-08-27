البث الحي
29:10

من برنامج: المسائية

أردوغان: لن نتنازل عن حقوقنا في البحار الثلاثة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده عازمة على نيل حقوقها في البحار المتوسط وإيجه والأسود، مشددا على عدم تقديم تنازلات في نزاع أنقرة مع اليونان بشرق المتوسط.
27/8/2020
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

الأكثر قراءة

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)