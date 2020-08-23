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من برنامج: المسائية

وقف إطلاق النار في ليبيا يلقى ترحيب واسعا إقليميا ودوليا

لقي إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا ترحيبا إقليميا ودوليا واسعين، وسط دعوات دولية لأطراف الأزمة الليبية إلى استئناف العملية السياسية الشاملة.
23/8/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

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تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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