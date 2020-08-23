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من برنامج: المسائية وقف إطلاق النار في ليبيا يلقى ترحيب واسعا إقليميا ودوليا

لقي إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا ترحيبا إقليميا ودوليا واسعين، وسط دعوات دولية لأطراف الأزمة الليبية إلى استئناف العملية السياسية الشاملة.

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المصدر : الجزيرة مباشر