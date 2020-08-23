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من برنامج: المسائية منظمة التحرير: مخططات الضم لا تزال على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية

قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن مخطط التوسع الاستيطاني وضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال لم يرفع من جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية.

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المصدر : الجزيرة مباشر