13:45

من برنامج: المسائية ليبيا: الوفاق ترفض أية مناورات أو تهديد في مبادرة وقف إطلاق النار

عبر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني عن رفض حكومة الوفاق المعترف بها أية مناورات أو تهديد في مبادرة وقف إطلاق النار.

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المصدر : الجزيرة مباشر