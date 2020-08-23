19:27

من برنامج: المسائية ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يرفض الحوار مع حفتر

قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه يرفض بشدة التفاوض مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك بعد إعلان الاتفاق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في البلاد.

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المصدر : الجزيرة مباشر