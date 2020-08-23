17:35

من برنامج: المسائية سد النهضة: لجنة لوضع مسودة اتفاق لتعبئة وتشغيل السد

انتهت جولة مفاوضات سد النهضة الأربعاء الماضي بين مصر والسودان وإثيوبيا، باتفاق على تشكيل لجنة مصغرة ستتولى بمشاركة مراقبين دوليين إعداد مسودة اتفاق موحدة.

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المصدر : الجزيرة مباشر