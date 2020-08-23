13:33

من برنامج: المسائية الإعلان عن أول رابطة إماراتية ضد التطبيع مع الاحتلال

أعلن أكاديميون إماراتيون إطلاق أول رابطة رسمية ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أيام من تطبيع أبو ظبي علاقاتها مع تل أبيب.

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المصدر : الجزيرة مباشر