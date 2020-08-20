20:35

من برنامج: المسائية نتنياهو يجدد نفيه إعطاء موافقة سرية لبيع الإمارات أسلحة متطورة

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفيه إعطاء موافقة سرية أو علنية تسمح للولايات المتحدة الأمريكية لبيع أسلحة متطورة من بينها طائرات أف 35 للإمارات.

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المصدر : الجزيرة مباشر