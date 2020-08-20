22:00

من برنامج: المسائية مصر: رفض شعبي لقرار خفض وزن رغيف الخبز

تصدر وسم #رغيف_العيش لليوم الثاني مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رفضا لقرار وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف الخبز، مؤكدين أنه استفزاز لمشاعر المواطنين.

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المصدر : الجزيرة مباشر