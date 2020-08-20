09:30

من برنامج: المسائية بلومبرغ: تجسس السعودية على تويتر قاد لاعتقال السدحان

كشفت وكالة بلومبرغ عن أن التجسس السعودي على موقع تويتر أدى إلى اعتقال الناشط عبد الرحمن السدحان وآخرين، في حين ينظر القضاء الأميركي القضية مجددا مطلع سبتمبر المقبل.

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المصدر : الجزيرة مباشر