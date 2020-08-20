10:00

من برنامج: المسائية "الجزيرة مباشر" ترصد بيانات أنظمة مراقبة حديثة في محيط سد النهضة

رصدت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر بيانات أقمار اصطناعية لترددات صادرة عن أنظمة مراقبة وضعت حديثًا في مناطق بمحيط سد النهضة الإثيوبي.

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المصدر : الجزيرة مباشر