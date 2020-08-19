26:41

من برنامج: المسائية مكتب نتنياهو: الصفقة مع الإمارات لا تتضمن بيع طائرات "إف-35"

عارضت إسرائيل بيع الولايات المتحدة الأمريكية، طائرات من طراز إف 35، للإمارات العربية المتحدة.

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المصدر : الجزيرة مباشر