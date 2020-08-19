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26:41
من برنامج:
المسائية
مكتب نتنياهو: الصفقة مع الإمارات لا تتضمن بيع طائرات "إف-35"
عارضت إسرائيل بيع الولايات المتحدة الأمريكية، طائرات من طراز إف 35، للإمارات العربية المتحدة.
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19/8/2020
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انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)
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المصدر : الجزيرة مباشر
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10:54
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08:00
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