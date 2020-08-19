22:24

من برنامج: المسائية لبنان: المحكمة الدولية تدين سليم عياش باغتيال رفيق الحريري

دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المتهم سليم عياش، المسؤول في حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين أخرين في القضية.

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المصدر : الجزيرة مباشر