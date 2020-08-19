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من برنامج: المسائية اليوتيوبر البريطاني جاي بالفري يشهر إسلامه في تركيا

أعلن اليوتيوبر البريطاني الشهير جاي بالفري اعتناقه للإسلام، ونشر مقطعا عبر قناته الرسمية ليوثق فيه نطقه للشهادتين من مسجد في تركيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر