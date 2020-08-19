15:21

من برنامج: المسائية اجتماع القيادة الفلسطينية لمناقشة اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

اجتمعت القيادة الفلسطينية في رام الله بحضور ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي لمناقشة اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

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المصدر : الجزيرة مباشر