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من برنامج: المسائية نتنياهو: التطبيع مع الإمارات قضى على مبدأ الأرض مقابل السلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اتفاق التطبيع مع دولة الإمارات، ينهي مبدأ الأرض مقابل السلام، الذي تعتمد عليه عملية التسوية السياسية في المنطقة.

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المصدر : الجزيرة مباشر