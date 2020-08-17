17:10

من برنامج: المسائية مصر: السيسي يوجه برفع أسعار المواصلات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكة الحديد والمترو ممولة بقروض، موجهًا برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل.

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المصدر : الجزيرة مباشر