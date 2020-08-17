20:55

من برنامج: المسائية استئناف مفاوضات سد النهضة

تستأنف مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا والسودان ومصر، وفقا لاتفاق أسفر عنه اجتماع عقد الأحد الماضي لوزراء الخارجية والري بالدول الثلاثة، بدعوة من الاتحاد الأفريقي.

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المصدر : الجزيرة مباشر