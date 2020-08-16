27:15

من برنامج: المسائية تواصل ردود الأفعال على اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتي الإسرائيلي

لا تزال ردود الأفعال مستمرة بشأن الاتفاق على تطبيع العلاقات الإماراتي الإسرائيلي الذي تستعد الولايات المتحدة لاستضافة مراسم توقيعه الشهر المقبل.

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المصدر : الجزيرة مباشر