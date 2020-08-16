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من برنامج: المسائية العفو الدولية: التطبيع الاماراتي الإسرائيلي لا يمنع إسرائيل من خطط الضم

قالت منظمة العفو الدولية إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لا يشمل تخلي إسرائيل تماما عن خططها الساعية لضم مزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

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المصدر : الجزيرة مباشر