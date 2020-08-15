33:30

من برنامج: المسائية 7 سنوات على مذبحة رابعة.. متى الحساب؟

قبل سبع سنوات استنزف الموت الجماعي مئات من المصريين المعارضين للانقلاب العسكري، كان كل ذنبهم أنهم أيدوا شرعية الرئيس المنتخب وقتئذ محمد مرسي فكان جزاؤهم القتل خلال فض اعتصامهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر