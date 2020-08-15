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من برنامج: المسائية مصر: وفاة القيادي بجماعة الإخوان عصام العريان داخل محبسه

القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة في العاصمة المصرية القاهرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر