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من برنامج: المسائية ترمب يعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل توصلتا إلى “اتفاق تاريخي” حول تطبيع العلاقات يشكل “اختراقا ضخما”.

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المصدر : الجزيرة مباشر