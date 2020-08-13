20:50

من برنامج: المسائية مصر: عزوف الناخبين عن انتخابات مجلس الشيوخ

أسدل الستار على انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، مع إقبال ضعيف وجدل شديد حول جدوى المجلس بشكل عام وإصرار السلطة على إقامة الانتخابات في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل خاص.

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المصدر : الجزيرة مباشر