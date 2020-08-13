17:55

من برنامج: المسائية مجلس نواب طرابلس يطلق مبادرة لحل الأزمة في ليبيا

أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس إطلاق مناقشة علنية حول مبادرة سياسية شاملة لحل الأزمة الليبية، تتضمن إنهاء المرحلة الانتقالية للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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المصدر : الجزيرة مباشر