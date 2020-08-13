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من برنامج: المسائية خلوصي أكار: تركيا ترغب في حل أزمة شرق المتوسط خاصة مع اليونان

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تركيا ترغب في حل الأزمة التي تعيشها في شرق المتوسط خاصة مع اليونان عبر الحوار.

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المصدر : الجزيرة مباشر