29:29

من برنامج: المسائية تواصل رفع الانقاض في مرفأ بيروت بحثا عن مفقودين

قال الجيش اللبناني إن وحداته تواصل رفع الأنقاض في موقع انفجار مرفأ بيروت، مضيفا أن وحداته باشرت العمل في المنطقة الأكثر تضررا والملاصقة للمرفأ.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر