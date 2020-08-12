27:07

من برنامج: المسائية لبنان: استمرار الاحتجاجات ومطالب بانتخابات مبكرة

واصل اللبنانيون التجمع في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت، فيما طوقت عناصر الامن المحتجين في محيط مجلس النواب.

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المصدر : الجزيرة مباشر