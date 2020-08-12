14:53

من برنامج: المسائية فيروس كورونا: وفيات وتجديد حبس لأطباء مصر

نعت النقابة العامة لأطباء مصر اثنين من الأطباء توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا ليرتفع عدد الأطباء الذين توفوا جراء فيروس كورونا إلى 145 طبيبا.

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المصدر : الجزيرة مباشر