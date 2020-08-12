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من برنامج: المسائية

فيروس كورونا: وفيات وتجديد حبس لأطباء مصر

نعت النقابة العامة لأطباء مصر اثنين من الأطباء توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا ليرتفع عدد الأطباء الذين توفوا جراء فيروس كورونا إلى 145 طبيبا.
12/8/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

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تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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