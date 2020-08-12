26:35

من برنامج: المسائية تركيا تؤكد استمرار عمليات التنقيب في شرق المتوسط

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا تعتزم إصدار ترخيص للتنقيب في الجزء الغربي من جرفها القاري في منطقة شرق البحر المتوسط.

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المصدر : الجزيرة مباشر