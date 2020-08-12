13:32

من برنامج: المسائية بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا، مؤكدا، خلال اجتماع مع الحكومة، أن اللقاح أثبت فعاليته في تكوين مناعة مستقرة ضد كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر