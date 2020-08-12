search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
13:32
من برنامج:
المسائية
بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا، مؤكدا، خلال اجتماع مع الحكومة، أن اللقاح أثبت فعاليته في تكوين مناعة مستقرة ضد كورونا.
اقرأ المزيد
12/8/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)
play
16:42
فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا
play
25:15
بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا
play
10:54
تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر
play
08:00
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)
play
16:42
فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا
play
25:15
بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا
play
10:54
تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر
play
08:00
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد
شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين
شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين
شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات
الأكثر قراءة
دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟
القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية
حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي
بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة