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من برنامج: المسائية

أبرز مشاهد انتخابات مجلس الشيوخ المصري

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، ففي حين دوت الأغاني، أصدر حزب النور بيانا بشأن الحملة الممنهجة ضد مرشحيه ومؤيديه.
12/8/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

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تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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