20:29

من برنامج: المسائية أبرز مشاهد انتخابات مجلس الشيوخ المصري

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، ففي حين دوت الأغاني، أصدر حزب النور بيانا بشأن الحملة الممنهجة ضد مرشحيه ومؤيديه.

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المصدر : الجزيرة مباشر