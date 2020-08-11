29:10

من برنامج: المسائية لبنان: حسان دياب يعلن استقالة حكومته

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، استقالة حكومته وذلك على وقع تفجير مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

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المصدر : الجزيرة مباشر