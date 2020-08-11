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من برنامج: المسائية فيروس كورونا المستجد يواصل حصاد أطباء مصر

تواصل سقوط الضحايا من الأطباء المصريين جراء الإصابة بفيروس كورونا، في ظل مطالب الأطباء للحكومة بتوفير وسائل الوقاية من العدوى.

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المصدر : الجزيرة مباشر