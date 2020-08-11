18:30

من برنامج: المسائية حركة النهضة ترفض حكومة مستقلين في تونس

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي إنه سيعمل على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة يكون محور اهتمامها المواطن بعيدا عن التجاذبات السياسية.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر