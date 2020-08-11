15:30

من برنامج: المسائية تعليق مفاوضات سد النهضة أسبوعا للتشاور

أعلنت إثيوبيا تأجيل المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة إلى 17 أغسطس الجاري، وذلك بعد استئنافها لوقت قصير.

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المصدر : الجزيرة مباشر