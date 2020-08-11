33:20

من برنامج: المسائية القضاء الأمريكي يصدر أمر استدعاء بحق ولي العهد السعودي

أصدرت المحكمة الفيدرالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية محاولة اغتيال ضابط الاستخبارات سعد الجبري.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر