22:50

من برنامج: المسائية مصر: ضريبة على راديو السيارة لتمويل ماسبيرو

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري قبل أيام على مشروع قانون بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، يتضمن رفع الرسوم بشكل خرافي، حيث ارتفعت من 1.4 جنيها إلى 100 جنيه.

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المصدر : الجزيرة مباشر