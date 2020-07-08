12:00

من برنامج: المسائية فيروس كورونا: تسجيل وفيات جديدة وسط الأطباء المصريين

أعلنت نقابة الأطباء المصرية وفاة طبيبين متأثرين بإصابتيهما بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس من الأطباء في مصر إلى 101 طبيب.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر