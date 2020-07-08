35:00

من برنامج: المسائية سد النهضة: استمرار الخلاف حول فترات الجفاف والجفاف الممتد

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، استمرار الخلافات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد.

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المصدر : الجزيرة مباشر