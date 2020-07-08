10:10

من برنامج: المسائية ديلي بيست الأمريكية تكشف شبكة وهمية عالمية استهدفت قطر

كشف موقع ديلي بيست الأمريكي، عن شبكة تضم 19 شخصية وهمية على الأقل قامت العام الماضي بنشر أكثر من 90 مقالة رأي في 46 موقعا مختلفا.

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المصدر : الجزيرة مباشر