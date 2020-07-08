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من برنامج: المسائية النمروش: قصف الوطية سيكون دافعا لتحرير سرت والجفرة

قالت وزارة الدفاع الليبية، إن الطيران الذي استهدف قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة طرابلس متطور جدا ولا يمكن أن يملكه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلا إذا زودته به جهة أجنبية.

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المصدر : الجزيرة مباشر