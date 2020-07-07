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من برنامج: المسائية واشنطن بوست تكشف خطط بن سلمان لإدانة بن نايف

تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مسيرة صعود ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، ثم ما وصفته بانهياره المأساوي لاحقا على يد ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان.

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المصدر : الجزيرة مباشر