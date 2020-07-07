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من برنامج: المسائية مصر: مشروع قانون يقيد ترشح العسكريين بأي انتخابات

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بشأن شروط الترشح للضباط العسكريين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

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المصدر : الجزيرة مباشر